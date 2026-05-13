Claudio Rojas y Hurubachi Pardo

13 may. 2026 - 10:56 hrs.

¿Triunfará el amor por sobre la diferencia de edad?: el famoso abogado Claudio Rojas y su ex 21 años menor, Hurubachi Pardo, se suman a Volverías con tu ex? 2.

Claudio Rojas, de 46 años, se ha convertido en un rostro habitual de televisión tras participar en distintos paneles y por haber sido abogado de Daniela Aránguiz. Hurubachi, en tanto, tiene 25 años y trabaja como periodista. Ambos se conocieron cuando ella integraba el equipo de la campaña de Claudio como candidato a gobernador regional, ahí, el abogado se deslumbró con la personalidad, claridad y madurez de la joven.

Al principio ella se negó completamente a involucrarse con él por los prejuicios que podría recibir: no quería que la gente pensara que estaba con él para lograr algo, pero Claudio insistió durante tres meses y terminó conquistándola “a la antigua”.

La relación avanzó rápido y en pocos meses ya vivían juntos y se complementaban muy bien en lo cotidiano. Pero los miedos de Huru se hicieron realidad: al hacerse pública su historia con Claudio, las redes y la prensa comenzaron a cuestionar si estaba con él por amor o interés.

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