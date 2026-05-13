¿Pesará la diferencia de edad? Claudio Rojas y Huru Pardo son los nuevos confirmados de Volverías con tu ex? 2

13 may. 2026 - 10:04 hrs.

Volverías con tu ex? 2 suma una nueva dupla a la competencia: el reconocido abogado Claudio Rojas y su expareja Hurubachi Pardo, periodista y 21 años menor que él.

Claudio Rojas, de 46 años, se ha convertido en un rostro habitual de televisión tras participar en distintos paneles y por haber sido abogado de Daniela Aránguiz. Huru, en tanto, tiene 25 años y trabaja como periodista. Ambos se conocieron cuando ella integraba el equipo de la campaña de Claudio como candidato a gobernador regional; ahí, el abogado se deslumbró con la personalidad, claridad y madurez de la joven.

Según cuenta Hurubachi, al principio se negó completamente a involucrarse con él por los prejuicios que podría recibir: "Yo era periodista dentro de su equipo y no quería que la gente pensara que estaba con él para lograr algo". Pero Claudio insistió durante tres meses y terminó conquistándola "a la antigua": "Fue una salida con flores, caballerosidad y romanticismo. De a poco esa resistencia de ella fue bajando, hasta que en algún momento me dijo: 'Ya ok, dame un beso'".

¿Logrará Huru Pardo recuperar a Claudio Rojas?

La relación avanzó rápido y en pocos meses ya vivían juntos y se complementaban muy bien en lo cotidiano. Pero los miedos de Huru se hicieron realidad: al hacerse pública su historia con Claudio, las redes y la prensa comenzaron a cuestionar si estaba con él por amor o interés.

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Además de los prejuicios que atormentaban su relación, Claudio se sintió escondido por su polola, pues no existía en las redes sociales de Huru; ninguna foto, mensaje, nada. Eso lo hizo recordar todas las veces que ella le corrió la cara para no besarlo en público y la vez que lo ignoró en el gimnasio, gatillando un término abrupto y doloroso que tuvo lugar a tres meses de la muerte de la madre de Huru por un agresivo cáncer.

"Para un cumplemes del fallecimiento de mi mamá le dije que no quería hacer nada, mi plan era estar acostados, pero él me armó una salida con mis amigas y después desapareció", contó la periodista, convencida de que aún queda una conversación pendiente con el abogado.

Aunque la relación acabó, las emociones siguen abiertas. Hurubachi quiere recuperar el amor de Claudio y hacerle saber que siempre lo ha amado. Él, en cambio, no sabe si ella es realmente el amor de su vida.

Ahora, ambos volverán a verse cara a cara en Volverías con tu ex? 2. Y la pregunta ya está instalada: ¿sus 21 años de diferencia quebrarán esta relación para siempre o la fortalecerán? ¿Lograrán superar los prejuicios y malentendidos?

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