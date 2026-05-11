¡Todos disponibles! De esta forma puedes ver los capítulos de Salvando a Ema mega

¡Todos disponibles! De esta forma puedes ver los capítulos de Salvando a Ema

  • Por Matías Rivera

Salvando a Ema es la primera teleserie vertical de Mega que cuenta con los papeles protagónicos de Juanita RingelingMario Horton y Antonia Santa Maríasiendo un drama único. 

Y es que esta nueva producción del Área Dramática de Mega sumerge una vez más a sus espectadores en una historia llena de drama, giros, controversia y uno que otro engaño que te dejará pegado a la pantalla de tu dispositivo móvil. 

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Esta historia sigue a Mariana (Juanita Ringeling), una enfermera que se ve involucrada en una peligrosa red de ambición y violencia tras la muerte de la madre de Ema, una bebé que queda en medio de oscuros intereses.

Salvando a Ema
Mega

¿Cómo ver todos los capítulos de Salvando a Ema? 

Los capítulos de Salvando a Ema los puedes encontrar en todas las plataformas digitales de Mega a partir de las 19:00 horas de este lunes 11 de mayo. 

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Es importante mencionar que la primera teleserie vertical de Mega está disponible en el sitio de Mega.clInstagramYouTubeTikTokFacebook y Mega Go. 

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