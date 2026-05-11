¡Todos disponibles! De esta forma puedes ver los capítulos de Salvando a Ema

11 may. 2026 - 19:02 hrs.

Salvando a Ema es la primera teleserie vertical de Mega que cuenta con los papeles protagónicos de Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María, siendo un drama único.

Y es que esta nueva producción del Área Dramática de Mega sumerge una vez más a sus espectadores en una historia llena de drama, giros, controversia y uno que otro engaño que te dejará pegado a la pantalla de tu dispositivo móvil.

Esta historia sigue a Mariana (Juanita Ringeling), una enfermera que se ve involucrada en una peligrosa red de ambición y violencia tras la muerte de la madre de Ema, una bebé que queda en medio de oscuros intereses.

Mega

¿Cómo ver todos los capítulos de Salvando a Ema?

Los capítulos de Salvando a Ema los puedes encontrar en todas las plataformas digitales de Mega a partir de las 19:00 horas de este lunes 11 de mayo.

Es importante mencionar que la primera teleserie vertical de Mega está disponible en el sitio de Mega.cl, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

Todo sobre Salvando a Ema