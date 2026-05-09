Ahora da vida a Tere en Reunión de Superados: Conoce la trayectoria de Elisa Zulueta en Mega

09 may. 2026 - 11:16 hrs.

Elisa Zulueta es una de las destacadas intérpretes que forma parte de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

La actriz, de 44 años, es la encargada de dar vida a Teresa Astaburuaga, una profesora que continúa enamorada de su expareja, Manuel (Mario Horton).

Sin embargo, esta no es la única participación de Zulueta en el Área Dramática de Mega. A continuación, repasamos su trayectoria en el canal.

Reunión de Superados / Mega

La trayectoria de Elisa Zulueta en Mega

Elisa Zulueta debutó en Mega con la teleserie nocturna Amar Profundo (2021), donde interpretó a Marlén Marambio, la dueña de la hostería de Caleta Los Reyes.

Amar Profundo / Mega

Dos años más tarde, la actriz se sumó al elenco de Como la Vida Misma, producción en la que dio vida a Paula Sáez Ruiz, una diseñadora que tenía su corazón dividido entre dos hombres.

Como la Vida Misma / Mega

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