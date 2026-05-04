Reunión de Superados - Capítulo 119: El nuevo profesor del Thomas Campbell School
En el capítulo 119 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) queda profundamente confundido tras la conversación con su padre, Hingilberto (Luis Dubó), quien le explicó las razones de su abandono.
Luego de esto, el exfutbolista va en busca de su madre y le exige una conversación, dejando en claro su decepción luego de que ella le asegurara que su padre estaba muerto.
Por otro lado, Ponchi (Amanda Milos) le confiesa a Javiera (Daniela Ramírez) que fue ella quien le robó a Gustavo (Nicolás Mena), entregando una triste justificación.
El nuevo profesor del Thomas Campbell School
Además, Tomás (Gabriel Urzúa) llega al Thomas Campbell School para una entrevista con el objetivo de asumir como profesor de Lenguaje.
Debido a que fue exalumno del establecimiento, Nancy (Paulina Hunt) no duda en contratarlo, sumando así un nuevo docente al colegio.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 118: La historia de Hingilberto Núñez
-
Reunión de Superados - Capítulo 117: Javiera prioriza a Tortu
-
Reunión de Superados - Capítulo 116: La cita inolvidable de Matilde
-
Reunión de Superados - Capítulo 115: La incómoda conversación de Coke con Juan de Dios
-
Reunión de Superados - Capítulo 114: Manuel escribe una romántica carta a Javiera
-
Reunión de Superados - Capítulo 113: Una nueva desilusión para Javiera