Reunión de Superados - Capítulo 119: El nuevo profesor del Thomas Campbell School

04 may. 2026 - 23:23 hrs.

En el capítulo 119 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) queda profundamente confundido tras la conversación con su padre, Hingilberto (Luis Dubó), quien le explicó las razones de su abandono.

Luego de esto, el exfutbolista va en busca de su madre y le exige una conversación, dejando en claro su decepción luego de que ella le asegurara que su padre estaba muerto.

Por otro lado, Ponchi (Amanda Milos) le confiesa a Javiera (Daniela Ramírez) que fue ella quien le robó a Gustavo (Nicolás Mena), entregando una triste justificación.

Reunión de Superados / Mega

El nuevo profesor del Thomas Campbell School

Además, Tomás (Gabriel Urzúa) llega al Thomas Campbell School para una entrevista con el objetivo de asumir como profesor de Lenguaje.

Debido a que fue exalumno del establecimiento, Nancy (Paulina Hunt) no duda en contratarlo, sumando así un nuevo docente al colegio.