Nueva candidata a la corona: Conoce a Camila Saucedo, la Miss Universo Ñuñoa 2026

04 may. 2026 - 16:20 hrs.

La noche del domingo, se sumó una nueva candidata para quedarse con la corona del Miss Universo Chile 2026 y representar al país en el máximo certamen de belleza.

Se trata de Camila Saucedo se convirtió en la nueva Miss Universo Ñuñoa, luego de meses de preparación, trabajo constante y dedicación.

Conoce a la nueva Miss Universo Ñuñoa 2026

La joven modelo se impuso a 10 candidatas que buscaban representar a una de las comunas más importantes de la capital.

Instagram @cami.saucedoo_

Camila destacó con su carisma y desplante en escena, logrando conquistar a todo el jurado del certamen de belleza.

De esta forma, se transformó en una de las contendientes que irá por el Miss Universo Chile 2026, que este año se transmitirá por la pantalla de Mega.

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