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Nueva candidata a la corona: Conoce a Camila Saucedo, la Miss Universo Ñuñoa 2026 Instagram

Nueva candidata a la corona: Conoce a Camila Saucedo, la Miss Universo Ñuñoa 2026

  • Por Sebastián Paillafil

La noche del domingo, se sumó una nueva candidata para quedarse con la corona del Miss Universo Chile 2026 y representar al país en el máximo certamen de belleza.

Se trata de Camila Saucedo se convirtió en la nueva Miss Universo Ñuñoa, luego de meses de preparación, trabajo constante y dedicación.

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La joven modelo se impuso a 10 candidatas que buscaban representar a una de las comunas más importantes de la capital.

Instagram @cami.saucedoo_

Camila destacó con su carisma y desplante en escena, logrando conquistar a todo el jurado del certamen de belleza.

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De esta forma, se transformó en una de las contendientes que irá por el Miss Universo Chile 2026, que este año se transmitirá por la pantalla de Mega.  

 
 
 
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