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De Perquenco al mundo: Conoce a Krishna Sandoval, la nueva Miss Universo Temuco 2026 miss universo temuco 2026

De Perquenco al mundo: Conoce a Krishna Sandoval, la nueva Miss Universo Temuco 2026

  • Por Matías Rivera

En la búsqueda de las mujeres más bellas del país para el Miss Universo Chile 2026, una nueva comuna escogió a su candidata.

Se trata de Krishna Sandoval, que se alzó como Miss Universo Temuco 2026 al superar al resto de las candidatas que se postularon. 

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Conoce a la nueva Miss Universo Temuco 2026

Krishna, de 26 años, es oriunda de Perquenco y se coronó como la nueva Miss Universo Temuco 2026 y de inmediato fue felicitada por la organización del certamen de belleza. 

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"Una mujer que destaca por su belleza, seguridad y determinación, lista para dejar en alto el nombre de Temuco", expresó la organización. 

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