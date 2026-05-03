miss universo temuco 2026
De Perquenco al mundo: Conoce a Krishna Sandoval, la nueva Miss Universo Temuco 2026
En la búsqueda de las mujeres más bellas del país para el Miss Universo Chile 2026, una nueva comuna escogió a su candidata.
Se trata de Krishna Sandoval, que se alzó como Miss Universo Temuco 2026 al superar al resto de las candidatas que se postularon.
Conoce a la nueva Miss Universo Temuco 2026
Krishna, de 26 años, es oriunda de Perquenco y se coronó como la nueva Miss Universo Temuco 2026 y de inmediato fue felicitada por la organización del certamen de belleza.Ir a la siguiente nota
"Una mujer que destaca por su belleza, seguridad y determinación, lista para dejar en alto el nombre de Temuco", expresó la organización.
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