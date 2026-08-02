Conoce a las 8 candidatas que pasaron a la siguiente ronda de la gran final del Miss Universo Chile 2026

02 ag. 2026 - 23:26 hrs.

Durante esta jornada, el jurado decidió quiénes eran las 7 misses que pasaban a la siguiente ronda de la gran final del Miss Universo Chile 2026.

Precisamente, la presidenta del jurado, Viviana Nunes, en compañía de Edgardo Navarro, Carolina de Moras, Josefina Montané y José Antonio Neme, decidieron a las misses que obtenían el pase para la próxima fase de este certamen de belleza.

Cabe destacar que existe una octava candidata que es elegida por el público para pasar a la siguiente fase.

¿Quiénes son las siete misses que avanzaron de ronda?

Fue así como cada uno de los integrantes del jurado alzaron la voz y fueron nombrando a cada una de las clasificadas.

Sin un orden particular, las candidatas que avanzaron a la siguiente ronda del Miss Universo Chile 2026 fueron las siguientes:

- Miss Los Ángeles: Marianne Kiss

- Miss Huechuraba: Javiera Pino

- Miss Pucón: Catalina Vallejos

- Miss Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla

- Miss Talca: Martina Avendaño

- Miss Viña del Mar: Dominga López

- Miss Vitacura: Arantxa Ramírez

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Asimismo, la candidata elegida por el público para pasar a la siguiente fase fue miss Rancagua, Claudia Arteaga.

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