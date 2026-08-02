Merecido: Candidatas eliminadas hicieron su último desfile en traje de gala en Miss Universo Chile 2026

02 ag. 2026 - 23:54 hrs.

Esta noche se vivió uno de los momentos más esperados por el público, y es que el desfile de traje de gala partió con una oportunidad para que las candidatas eliminadas lucieran sus vestidos.

Fue así como cada una de las candidatas eliminadas dio un paso al frente, deslumbrando con aquellos trajes que prepararon durante meses y que, pese a ser descartadas del certamen, todavía pueden presentar al público.

De esta forma, distintas candidatas como lo son Antofagasta, Arica, Peñalolén, Padre Las Casas, Retiro y más desfilaron por la pasarela del Miss Universo Chile 2026.

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El desfile de gala de las candidatas eliminadas

Algunas luciendo tonos más cálidos, otras con algunos colores pastel, pero siempre con la predominancia del brillo en la totalidad de los trajes.

Y es que no es para menos; , quienes no pararon de gritar y alentar a cada una de ellas durante su desfile.

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