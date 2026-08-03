Emilia Dides deslumbró con su canto: El desfile en traje de gala de las finalistas en Miss Universo Chile 2026
Esta noche Emilia Dides acompañó a las 8 finalistas del Miss Universo Chile 2026 durante su desfile en traje de gala con su tremenda y hermosa voz.
Precisamente, Emilia prestó su voz para musicalizar la pasarela de cada una de las 8 candidatas que seguían en carrera para la ronda final del Miss Universo Chile 2026.
Fue así como la cantante y reina de belleza nacional no escatimó en sus dotes e hizo temblar a todos los presentes con su enorme talento.
Así fue el desfile de gala de las finalistas
"Que lo disfruten, que respiren y contesten con lo que les dicte su corazón", aconsejó Emilia a las finalistas, quienes estaban prontas a afrontar el desafío de las preguntas.Ir a la siguiente nota
Gracias a la voz de Emilia, la pasarela de las 8 finalistas fue más que épica, siendo uno de los espacios más emocionantes para los presentes y espectadores.
Leer más de