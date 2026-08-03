Se impusó en la final: Dominga López es la nueva Miss Universo Chile 2026

03 ag. 2026 - 01:21 hrs.

Tras una intensa competición que duró varias semanas, Dominga López, miss Viña del Mar, fue elegida como la nueva Miss Universo Chile 2026.

Gracias a esto, Dominga nos representará en el Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en Puerto Rico, instancia en la que tendrá que demostrar lo mejor que tiene nuestro país.

Precisamente, tras contestar una pregunta, Julio César Rodríguez anunció que Dominga López era la nueva Miss Universo Chile 2026.

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Miss Viña del Mar es la nueva Miss Universo Chile 2026

A raíz de esto, el 24 de noviembre, Dominga viajará hasta Puerto Rico para representar a Chile en el Miss Universo Internacional 2026, donde intentará poner en alto, una vez más, el nombre de la nación que la vio nacer.

Asimismo, Dominga recibió la corona de la mano de Inna Moll, así como el anillo que representa que es la monarca de nuestro país, siendo la elegida por el jurado y el público.

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