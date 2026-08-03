"Es hora de traer la segunda corona": Dominga López y sus primeras declaraciones tras ser elegida Miss Chile

03 ag. 2026 - 01:44 hrs.

Dominga López fue elegida como la nueva Miss Universo Chile 2026 tras imponerse en la final ante Scarlette Hermosilla, Miss Lo Barnechea, y Catalina Vallejos, Miss Pucón.

Por lo mismo, y tras recibir la corona de Inna Moll, Dominga se dio un espacio para hablar a los espectadores, compañeras y chilenos que la miraban a través de la televisión, expectantes por lo que tenía que decir la nueva reina de belleza.

"La verdad, estoy procesando todavía; ha sido mucho tiempo de esfuerzo, quiero felicitar también a todas mis compañeras. Creo que ha sido una edición maravillosa, con muchísimo talento, con muchísimas ganas y creo que dimos un show muy lindo para la gente en sus casas", dijo en un comienzo.

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Las primeras palabras de Dominga López

En esa línea, la nueva Miss Chile declaró que "prometo representar a Chile de la mejor manera, es un título que voy a llevar con mucho honor y espero que se sientan representados por mí pronto allá en Puerto Rico. Vamos a hacer lo mejor para traer esa segunda corona al país, que ya es hora de que llegue".

"Gracias al público en sus casas que ha apoyado, a nuestro jurado y a toda la gente aquí en el estudio que ha estado aquí, que ha estado todos los domingos apoyando a sus candidatas favoritas; se aprecia mucho el esfuerzo de la familia", expresó.

Finalmente, Dominga cerró diciendo "estoy un poco sin palabras, pero lo aprecio muchísimo y espero representarlos con mucho orgullo".

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