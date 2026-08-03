"Es hora de traer la segunda corona": Dominga López y sus primeras declaraciones tras ser elegida Miss Chile
Dominga López fue elegida como la nueva Miss Universo Chile 2026 tras imponerse en la final ante Scarlette Hermosilla, Miss Lo Barnechea, y Catalina Vallejos, Miss Pucón.
Por lo mismo, y tras recibir la corona de Inna Moll, Dominga se dio un espacio para hablar a los espectadores, compañeras y chilenos que la miraban a través de la televisión, expectantes por lo que tenía que decir la nueva reina de belleza.
"La verdad, estoy procesando todavía; ha sido mucho tiempo de esfuerzo, quiero felicitar también a todas mis compañeras. Creo que ha sido una edición maravillosa, con muchísimo talento, con muchísimas ganas y creo que dimos un show muy lindo para la gente en sus casas", dijo en un comienzo.
Las primeras palabras de Dominga López
En esa línea, la nueva Miss Chile declaró que "prometo representar a Chile de la mejor manera, es un título que voy a llevar con mucho honor y espero que se sientan representados por mí pronto allá en Puerto Rico. Vamos a hacer lo mejor para traer esa segunda corona al país, que ya es hora de que llegue".
"Gracias al público en sus casas que ha apoyado, a nuestro jurado y a toda la gente aquí en el estudio que ha estado aquí, que ha estado todos los domingos apoyando a sus candidatas favoritas; se aprecia mucho el esfuerzo de la familia", expresó.
Finalmente, Dominga cerró diciendo "estoy un poco sin palabras, pero lo aprecio muchísimo y espero representarlos con mucho orgullo".
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