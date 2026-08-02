"Esa pasarela...": El importante consejo de Emilia Dides para las finalistas del Miss Universo Chile 2026

02 ag. 2026 - 23:37 hrs.

Esta noche Emilia Dides fue entrevistada en el backstage de Miss Universo Chile 2026, donde entregó algunas palabras de aliento para las 8 candidatas que pasaron a la siguiente ronda del certamen de belleza.

Precisamente, la cantante y figura del espectáculo nacional es reconocida como una de las grandes gestoras de que el Miss Universo tome relevancia otra vez en Chile y, por lo mismo, ella no se pierde una instancia de este destacado evento nacional.

A raíz de esto, Vanessa Borghi entrevistó a Emilia en el backstage, donde la cantante dio un mensaje de apoyo a todas.

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El mensaje de Emilia Dides para las candidatas

"Yo te diría que es la arista más importante el recibir cariño constantemente cuando uno está en un concurso, con la presión que hay, con los millones de cambios, las emociones, todo. Tener el apoyo es demasiado relevante", destacó Emilia, y pidió el apoyo para la candidata que sea elegida como la nueva Miss Chile.

Asimismo, aconsejó a las candidatas. "Disfruten, ya lo hicieron todo, ya lo dieron todo y hasta todo el camino recorrido. Y esa pasarela está para ustedes, para ese minuto que tienen para demostrar por qué están acá, así que denlo todo y sorprendan a Chile. Vamos Chile mier...", cerró.

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