De aquí sale la nueva Miss Universo Chile: Estas son las tres candidatas de la gran final

03 ag. 2026 - 00:35 hrs.

Esta noche, Julio César Rodríguez nombró a las tres candidatas que pasaron a ser parte de la gran final del Miss Universo Chile 2026.

Precisamente, un notario entregó a Julio César un sobre donde estaba el nombre de las tres candidatas más votadas y que pasaron a la siguiente fase, siendo estas reinas de belleza las que podrían representar a Chile en Puerto Rico.

En esa línea, cabe destacar que las 8 candidatas pasaron por una fase previa en la que contestaron preguntas de actualidad nacional, pensamiento y reflexión.

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¿Quiénes son las tres candidatas de la gran final?

Sin orden de preferencia, ni votación, Julio César Rodríguez nombró a las tres candidatas que pasaron a la final del Miss Universo Chile 2026.

En concreto, las misses elegidas fueron las siguientes:

- Miss Viña del Mar: Dominga López

- Miss Pucón: Catalina Vallejos

- Miss Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla

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