De aquí sale la nueva Miss Universo Chile: Estas son las tres candidatas de la gran final
Esta noche, Julio César Rodríguez nombró a las tres candidatas que pasaron a ser parte de la gran final del Miss Universo Chile 2026.
Precisamente, un notario entregó a Julio César un sobre donde estaba el nombre de las tres candidatas más votadas y que pasaron a la siguiente fase, siendo estas reinas de belleza las que podrían representar a Chile en Puerto Rico.
En esa línea, cabe destacar que las 8 candidatas pasaron por una fase previa en la que contestaron preguntas de actualidad nacional, pensamiento y reflexión.
¿Quiénes son las tres candidatas de la gran final?
Sin orden de preferencia, ni votación, Julio César Rodríguez nombró a las tres candidatas que pasaron a la final del Miss Universo Chile 2026.
En concreto, las misses elegidas fueron las siguientes:
- Miss Viña del Mar: Dominga López
- Miss Pucón: Catalina Vallejos
- Miss Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla
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