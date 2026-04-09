La flamante Miss Universo Viña del Mar 2026: Conoce a Dominga López y su especial conexión con Kidd Voodoo

09 abr. 2026 - 11:11 hrs.

Mega transmitirá en exclusiva durante junio el concurso Miss Universo Chile, que define a la candidata que representará a nuestro país en el certamen de belleza más prestigioso del planeta.

Una de las mujeres que se presentará en el certamen de belleza nacional será Dominga López, la flamante Miss Universo Viña del Mar 2026, que buscará dar lo mejor de sí misma para ser la representante chilena.

"Orgullosa de llevar esta corona y esta banda, y representar a mi ciudad a nivel nacional", escribió Dominga tras ser coronada como Miss Universo Viña del Mar.

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¿Quién es Dominga López, la Miss Universo Viña del Mar 2026?

Por mucho que quizás su rostro no te sea conocido, la verdad es que la joven representante de Reñaca ha llegado a millones de hogares nacionales gracias al artista Kidd Voodoo.

¿Por qué? Porque Dominga fue la modelo que personificó al "ángel negro" de los videos de Kidd Voodoo, apareciendo en varias de sus canciones e incluso realizando apariciones en los conciertos en vivo del cantante nacional.

Por lo mismo, Dominga no se presentó como una desconocida en el certamen viñamarino, pero eso no lo fue todo, ya que también logró conquistar a todos con su enorme seguridad sobre el escenario.

De ahora en más, la joven actriz se prepara para el gran evento que será el Miss Universo Chile 2026 y que podrás ver por las pantallas de Mega.

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