"Son como dos gotas de agua": Aylén Milla sorprende con fotos junto a su hermana Sayén

24 may. 2026 - 20:00 hrs.

Luego de un refrescante cambio de look, Aylen Milla celebró su cumpleaños número 36 el pasado viernes 22 de mayo, fecha en la que recibió felicitaciones de amigos, familiares y seguidores.

Entre los mensajes en su honor destaca el de su hermana Sayén Milla, quien dedicó unas emotivas palabras a la influencer argentina. Pero más allá de conmover a los fans de la modelo, los sorprendió por su parecido con ella.

Las fotos de la hermana de Aylén Milla

Aylén Milla posteó en su cuenta de Instagram la publicación de su hermana, quien la describió como una persona "brillante, audaz" y una "chispa en la oscuridad".

"La he visto ponerse sola contra el viento, juntar su propio corazón cuando el mundo se enfrió, encontrar su voz cuando el silencio hubiera sido más fácil. Ella no es solo mi hermana, es mi espejo, mi brújula", expresó en el post, donde incluyó fotos y videos de las dos juntas.

Instagram @aylenmilla

"Son como dos gotas de agua, gemelas", escribió un usuario. "Bellas las dos hermanas"; "La familia está primero"; "Son adorables"; "¡Qué hermosa tu hermanita!", escribieron otros internautas.

Pero la más conmovida fue Aylén, quien expresó: "¿Puedo llorar? Me acabo de hacer el make up".

Instagram @aylenmilla

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