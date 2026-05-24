En la selva amazónica y pruebas extremas: Así comenzaron las grabaciones de Volverías con tu ex? 2

24 may. 2026 - 14:11 hrs.

¡Cada vez queda menos! Recientemente se revelaron las primeras fotografías de las grabaciones de Volverías con tu ex? 2.

Según lo que se puede ver en las imágenes, Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y los participantes del nuevo reality de Mega se trasladaron hasta la selva amazónica.

Tan solo unos minutos les bastaron en ese lugar para participar en la primera prueba física, donde las exparejas deberán competir encerradas en jaulas en el agua y un helicóptero tendrá una importante participación.

Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2

¿Qué exparejas ya están confirmadas para ingresar a Volverías con tu ex 2?

La primera expareja que fue confirmada para participar en el nuevo reality de Mega son Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova y les siguieron Claudio Rojas y Hurubachi Pardo; y Daniel Valenzuela y Yamila Reyna.

Posteriormente, Alex Dickerson y Mario Irazzoky junto a Nicole "Luli" Moreno y Luis Mateucci también fueron anunciados como flamantes integrantes de Volverías con tu ex? 2.

Las últimas personalidades que se sumaron al espacio animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez son Rai Cerda, Sofía Latorre, Estefanía Marquis y Carlos Águila.

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