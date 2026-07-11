Sofía Latorre olvida a Raimundo Cerda con anhelado viaje a país europeo: "Teletransportación"

11 jul. 2026 - 15:30 hrs.

Sofía Latorre, modelo y exparticipante de Volverías Con Tu Ex? 2, está disfrutando de un grato momento por las calles parisinas, ya que aprovechó su tiempo para viajar hasta Francia.

Precisamente Latorre, quien entró al reality como expareja de Raimundo Cerda, fue la primera concursante de Volverías Con Tu Ex? 2 que sufrió el "olvido", ya que Rai optó por dejarla irse sola y él quedarse en el encierro, desatando su llanto.

Sin embargo, parece que ya dejó esta decepción en el pasado y tomó sus maletas para emprender un viaje.

El viaje de Sofía Latorre

Y es que, a través de historias de Instagram, Sofía publicó una imagen en la que de fondo se puede ver a la Torre Eiffel y escribió "teletransportación", haciendo alusión a su viaje.

Instagram

Asimismo, luego dejó colgada otra historia donde se le ve sobre un vehículo, grabando las oficinas de la marca de lujo Louis Vuitton, demostrando que su etapa con Raimundo Cerda está mucho más que superada.