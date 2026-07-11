La ausencia de Santana: Por esta razón Gabriel debió dejar Santiago en El Jardín de Olivia

11 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Gabriel (Matías Oviedo) debió tomar una dificil decisión en los recientes episodios de El Jardín de Olivia: quedarse a ayudar a Diana (Nicole Espinoza) o irse a Valdivia.

Todo fue por un error que cometió en medio de su investigación del crimen de Lalo Acosta (Jorge Denegri). Pese a que utilizó un nombre falso para interrogar a la dueña de la parcela donde asesinaron al abogado, la mujer le tomó una fotografía.

La arrendadora no era otra que Olga (Ana María Montaner), una vieja amiga de Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien le mostró la imagen del detective que la incomodó con preguntas.

El Jardín de Olivia / Mega

Walker sonrió al darse cuenta que era Santana y la dio una lección, usando sus contactos en la BPI para sacarlo de su camino.

Una orden de sus superiores

A la mañana siguiente, Gabriel llegó a la casa de los Guerrero con una muy mala noticia: sus superiores de Valdivia descubrieron que estaba involucrado en un caso que no le fue asignado y lo mandaron llamar con urgencia.

O estaba a primera hora en el cuartel de Valdivia o podía despedirse para siempre de su placa.

Él quería quedarse en Santiago y servir de apoyo a Clemente (Pipo Gormaz), pero Diana le insistió en que tenía que partir. Ya había hecho mucho por ellos, pese a que no era su responsabilidad. Por involucrarse, podría perder su trabajo y eso es lo último que merecía un hombre tan bueno como él.

Esto finalmente lo convenció de hacer sus maletas y dejar Santiago atrás.

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