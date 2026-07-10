"¡No le vas a tocar ni un pelo!": Bastián rescató a Jessica en violento enfrentamiento con su padre en EJDO

10 jul. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 336 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) lloraba en un rincón, mientras Luis Emilio (Alejandro Trejo) se le acercaba peligrosamente. "Tú solita te pusiste la soga al cuello. Solita te viniste a meter a la boca del lobo", le dijo Walker.

Pero antes de que pudiera hacerle algo, Bastián (Alonso Quintero) empujó a su padre y azotó su cabeza contra una puerta de cristal, causándole un corte en la cara que sangró profusamente.

"¡Tú no le vas a tocar ni un pelo en tu put... vida!", gritó el joven.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana evita lo peor

Vanessa (Begoña Basauri) tomó el arma de Franco (Emilio Edwards) y al ver a Luis Emilio herido y en el suelo, le apuntó dispuesta a matarlo. Quería hacer justicia por ella y todas las mujeres víctimas del empresario, pero Diana (Nicole Espinoza) la detuvo.

Si Luis Emilio muere, perderán cualquier oportunidad que tengan de que Clemente (Pipo Gormaz) aclare su inocencia.