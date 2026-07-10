"Dime dónde están": Luis Emilio amenazará a Ignacia para dar con Jessi y Vane en el capítulo 337 de EJDO

10 jul. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará con sed de venganza contra Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri).

De entre las personas que podrían saber su ubicación, llamará a Ignacia (Cota Castelblanco) para exigirle hablar. De otro modo, él se encargará de quitarle para siempre lo que más quiere en el mundo.

"¿Dónde está ese par de yeguas? No estoy jugando Ignacia. Esas mal paridas de Jessica y Vanessa trataron de asesinarme, así que dime en dónde están", demandará el empresario con poca paciencia.

El Jardín de Olivia / Mega

El futuro de Berni

Nacha no estará dispuesta a hablar, pero se dará cuenta que Walker no juega.

"¿Están contigo ahí? Te juro, Ignacia, que en tu perra vida volverás a ver a mi nieta, así que dime ahora, ¿sabes dónde están sí o no?".