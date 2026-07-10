"Vine a buscarte": Franco regresará por Vanessa pero las cosas ya no serán iguales en el capítulo 337 de EJDO
En el avance del capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se sorprenderá de ver a Franco (Emilio Edwards) en su departamento. Se suponía que él ya estaría en Cartagena de Indias a esas alturas.
"¿Qué estás haciendo acá?", preguntará asustada y dará un paso atrás cuando él intente tocarla.
"Vine por ti. Tenemos que salir ahora mismo de acá. Vine a buscarte, a sacarte de aquí porque me avisaron que Luis Emilio te está buscando", señalará Barraza a la periodista. Sin embargo, se dará cuenta que las cosas cambiaron entre los dos por alguna razón.Ir a la siguiente nota
"Por tu culpa..."
Vanessa preferirá confrontarlo directamente por el engaño.
"Ya sé toda la verdad. Sé que secuestraste a Olivia, que mataste a ese abogado, y que por tu culpa el enfermo que abusó de mí ahora está libre", reclamará. ¿Cómo reaccionará Franco ante sus palabras?Ve el capítulo en