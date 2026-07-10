"Vine a buscarte": Franco regresará por Vanessa pero las cosas ya no serán iguales en el capítulo 337 de EJDO

10 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se sorprenderá de ver a Franco (Emilio Edwards) en su departamento. Se suponía que él ya estaría en Cartagena de Indias a esas alturas.

"¿Qué estás haciendo acá?", preguntará asustada y dará un paso atrás cuando él intente tocarla.

"Vine por ti. Tenemos que salir ahora mismo de acá. Vine a buscarte, a sacarte de aquí porque me avisaron que Luis Emilio te está buscando", señalará Barraza a la periodista. Sin embargo, se dará cuenta que las cosas cambiaron entre los dos por alguna razón.

El Jardín de Olivia / Mega

"Por tu culpa..."

Vanessa preferirá confrontarlo directamente por el engaño.

"Ya sé toda la verdad. Sé que secuestraste a Olivia, que mataste a ese abogado, y que por tu culpa el enfermo que abusó de mí ahora está libre", reclamará. ¿Cómo reaccionará Franco ante sus palabras?