"Dime dónde lo tení' escondido": Félix aparecerá para forzar la confesión de Raúl en el capítulo 336 de EJDO
En el avance del capítulo 336 de El Jardín de Olivia, mientras Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enfrenta a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri), Félix (Matías Schudeck) estará al otro lado de Santiago con una misión.
Ingresará a la casa de los Guerrero cuando Raúl (César Caillet) esté completamente solo.
¿Raúl se reunirá con Ángela?
Con un arma en la mano, lo apuntará pero le pedirá guardar la calma: "No pasa nada. Solamente vengo a conversar".Ir a la siguiente nota
Pero la paz durará poco. Walker le había advertido a Raúl que se enteraría del paradero de Samuel (Simón Beltrán), ya fuera por las buenas o por las malas.
"Dime dónde cres... tení' escondido al pendejo, si no querí' que le mande a hacerte compañía a su propia madre", amenazará. Raúl prometió que no abriría la boca, incluso si le disparaban así que ahora será momento de probar qué tan fuerte es su voluntad.Ve el capítulo en