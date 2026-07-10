"Dime dónde lo tení' escondido": Félix aparecerá para forzar la confesión de Raúl en el capítulo 336 de EJDO

10 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 336 de El Jardín de Olivia, mientras Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enfrenta a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri), Félix (Matías Schudeck) estará al otro lado de Santiago con una misión.

Ingresará a la casa de los Guerrero cuando Raúl (César Caillet) esté completamente solo.

¿Raúl se reunirá con Ángela?

Con un arma en la mano, lo apuntará pero le pedirá guardar la calma: "No pasa nada. Solamente vengo a conversar".

El Jardín de Olivia / Mega

Pero la paz durará poco. Walker le había advertido a Raúl que se enteraría del paradero de Samuel (Simón Beltrán), ya fuera por las buenas o por las malas.

"Dime dónde cres... tení' escondido al pendejo, si no querí' que le mande a hacerte compañía a su propia madre", amenazará. Raúl prometió que no abriría la boca, incluso si le disparaban así que ahora será momento de probar qué tan fuerte es su voluntad.