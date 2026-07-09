"Franco fue el que...": Diana y Bastián le revelarán a Vanessa una dolorosa verdad en el capítulo 336 de EJDO

09 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 336 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) rescatarán a Vanessa (Begoña Basauri) y cuando las cosas estén más calmas, la interrogarán.

"Te voy a hacer una pregunta y voy a ser súper directa contigo. ¿Qué tanto estás metida con Franco en esto?", preguntará Diana (Nicole Espinoza), pero la periodista estará perpleja y no sabrá qué responder.

El Jardín de Olivia / Mega

La verdadera identidad de Franco Barraza

Bastián (Alonso Quintero) le pedirá que no finja ignoracia, pero se dará cuenta que Vanessa realmente no sabe qué está sucediendo a su alrededor.

"La policía está buscando a Franco por todos lados y tienen una orden de captura. Vane, ¿tú de verdad no tenías idea de quién es Franco?", insistirá.

Diana entonces le revelará la verdad sobre el hombre del que se enamoró: "Franco fue el que secuestró a la Oli. Probablemente fue él el que mató a Eduardo Acosta. Gracias a él, Clemente está en la cárcel y Luis Emilio está libre".