"¿Una segunda oportunidad?": Joaquín se abrirá a una reconciliación con Ignacia en el capítulo 335 de EJDO

09 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 335 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) seguirá en su intento de recuperar la confianza de Joaquín (Francisco Dañobeitia), pero el régimen compartido de visitas no será suficiente para ella.

"Yo quiero más que eso. Yo quiero ser parte de la vida de la Berni", insistirá Nacha.

Ignacia deberá tener cuidado

Para lograr algo así, solo habría una opción: regresar con su exmarido. "¿Tú realmente quieres tener una segunda oportunidad conmigo? ¿Te gustaría que intentemos ser familia con la Berni?", preguntará Undurraga.

El Jardín de Olivia / Mega

Él estaría dispuesto a abrirle las puertas de su casa a Nacha, pero si ella trata de tenderle una trampa, las consecuencias serían mucho peores a las actuales.

"Si tú me estás viendo la cara de nuevo, Ignacia, y me quieres engañar, te prometo que te vas a arrepentir", amenazará.