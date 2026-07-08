El Jardín de Olivia - Capítulo 334: "El caballero"

08 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 334 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) entró en la habitación del "caballero" que cuida Olga (Ana María Montaner), quien resultó ser Anselmo Walker (Pepe Herrera Hormazábal), su propio padre.

El anciano es prisionero en aquella casa, medicado al punto en que pasa más tiempo dormido que despierto. Luis Emilio solo lo liberará cuando le pida perdón por todo lo que le hizo vivir siendo un niño, pero eso no pasará.

Anselmo lo desprecia y no se arrepiente de las golpizas que le dio. "Siempre supe que tenías talento para sobar lomos y chupar medias. Pero, debo reconocer que me has sorprendido al ver que tienes pasta para mafioso y asesinar mujeres. (...) Aunque seas el dueño de Chile, para mí siempre vas a ser el mocoso que se escondía debajo de la mesa".

El Jardín de Olivia / Mega

El amor no se acabó

El reencuentro de Bastián (Alonso Quintero) con Jessica (Ignacia Sepúlveda) reavivó la chispa entre los dos y el joven no pudo resistir la tentación volverla a ver y confesarle lo que siente.

Para su alegría, el amor es mutuo pese a la distancia y el dolor que le ha causado Luis Emilio a Jessi. Sin embargo, la reconciliación tuvo que esperar porque la periodista tenía una importante misión que realizar junto a Vanessa (Begoña Basauri).