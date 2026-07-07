El Jardín de Olivia - Capítulo 333: La única amiga de Luis Emilio Walker

07 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 333 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) estaba en policía internacional cuando recibió el llamado de Jessica (Ignacia Sepúlveda) y no se sintió con el valor de viajar. Tenía que quedarse para apoyar a su amiga.

Saber que Luis Emilio (Alejandro Trejo) seguía acosándola era intolerable y las dos se pusieron de acuerdo de ponerle un fin. Así, fueron al departamento de Franco (Emilio Edwards) y sacaron un arma que usarán para protegerse y prevenir que más mujeres sufran lo mismo que ellas.

El Jardín de Olivia / Mega

Una especial visita

Luis Emilio llegó a una casona en las afueras de la ciudad para visitar a Olga. Los dos se conocen desde hace muchos años y se demostraron afecto mutuo.

La mujer se alegró por la liberación de Walker y él, en recompensa, le entregó algunos regalos que sabía le iban a gustar. Según sus propias palabras, Olga fue la única que lo acogió cuando escapó del yugo de su padre durante la juventud.

Sin embargo, la visita no era solo para Olga. El hombre que ella cuida lo estaba esperando en su habitación.