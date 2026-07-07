Clemente intimidará a Suazo para obtener información sobre Franco en el capítulo 334 de El Jardín de Olivia

07 jul. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 334 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) pidió expresamente que el gendarme que lo protegía como punto fijo se fuera.

Uno de los reos que lo atacó es Suazo, quien resultó ser uno de los pocos cercanos a Franco Barraza (Emilio Edwards) en la cárcel. El plan de Clemente será quedar indefenso para atraerlo hasta su celda y sacarle toda la información que pueda.

Provocar al hombre equivocado

La estrategia tendrá éxito porque Suazo volverá a darle una paliza, sin esperar una trampa.

El Jardín de Olivia / Mega

"¿Qué pasa, Walker? ¿Por qué andai' tan achacado? Sonríe po', loco, si venimos a alegrarte la tarde", le dirá a Clemente.

En un rápido movimiento, el padre de Olivia (Violeta Silva) lo tomará por el cuello y pondrá un afilado cuchillo en su garganta. "Escúchame bien, porque esto te lo voy a decir solo una vez: o me dices toda la información que sabes acerca de Franco Barraza o no vas a salir con vida de acá", susurrará amenazante.