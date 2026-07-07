¡La Guarén quedará impactada! Nico Solabarrieta y Flavia Laos se besarán en un baile en Volverías con tu ex? 2

07 jul. 2026 - 00:02 hrs.

En el avance del capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, los participantes realizarán una entretenida actividad de baile bajo la lluvia.

Nico Solabarrieta y Flavia Laos tendrán que ser pareja y en una parte de la coreografía se besarán apasionadamente.

Desde la casona, todos los famosos estarán mirando las presentaciones y La Guarén quedará completamente impactada con el acercamiento.

Volverías con tu ex? 2

Un tenso momento

Por otro lado, se hará la tercera Asamblea Extraordinaria, donde las parejas tendrán que votar por sus compañeros, usando estrategia o no.

En un instante, Julio César Rodríguez le hará una tensa pregunta a Álvaro Ballero y él se molestará. La tensión comenzará a subir y el animador le exigirá al participante que lo deje hablar.