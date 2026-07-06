Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 20: El inesperado reclamo de Álvaro Ballero a Ludmila Ksenofontova

06 jul. 2026 - 00:00 hrs.

En el capítulo 20 de Volverías con tu ex? 2, los participantes enfrentaron una nueva competencia, la cual estuvo bastante peleada.

Austin Palao demostró toda su potencia física y junto a Flavia Laos se convirtieron en los ganadores, salvándose de ir a zona de riesgo.

Por otro lado, Mariano Brozincevic estuvo muy cerca de quedar en tercer lugar, sin embargo, Nico Solabarrieta le ganó y terminó quedando amenazado junto a Yasmín Valdés.

Volverías con tu ex? 2

Flavia Laos ya fijó sus ojos en un compañero

También, los participantes fueron a una entretenida actividad acuática, de la cual Nicole Moreno se restó por importantes motivos.

Luego de lo anterior, Flavia Laos tuvo una conversación secreta con Estefanía Marquis, donde le confesó que un compañero le llamaba bastante la atención.

Finalmente, Álvaro Ballero tuvo una fuerte discusión con Ludmila Ksenofontova, pues aseguró que ella estaba coqueteando con Luis Mateucci.