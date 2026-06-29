Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 15: Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero conversan sus problemas
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, la relación de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tiene bastantes altibajos, ya que logran conversar sobre sus diferencias.
Y es que durante una actividad de "regar la plantita", cada uno se dice lo que más le gusta del otro y al ser lo más atrevidos, terminan ganando una cita íntima.
En esta cita, Ludmila se emociona, explicando que ella sí quiere arreglar los problemas entre ambos y volver a lo que eran antes. Asimismo, Ballero da un masaje a Ludmila en el que parecen estar cada vez más cerca. Sin embargo, la rusa sigue alegando que él la dejó ante el resto como una mujer fría.
Donde fuego hubo, cenizas quedan
Por otra parte, hubo una nueva prueba de salvación llamada "Donde fuego hubo, cenizas quedan", en la que Fernanda Brown y Christopher Peral resultan como los ganadores.
Esto significa que Carlos Águila y Estefanía Marquis tendrán que ir a duelo de eliminación con Sofía Latorre y Rai Cerda, algo que no los deja muy conformes.
De igual forma, Bárbara Córdoba tiene una cita íntima con Mariano Brozincevic, donde hablan de la espiritualidad que tienen en común y de los momentos tristes.
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