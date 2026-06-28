Bárbara Córdoba y Yasmín Valdés tienen inesperada pelea por un plato de comida: "Si no pudiste retener..."

28 jun. 2026 - 23:20 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba tiene un fuerte cruce con Yasmín Valdés por un plato de comida.

Precisamente, Yasmín Valdés y Luis Mateucci fueron los garzones de la cita que tuvieron Mariano Brozincevic y Bárbara Córdoba, instancia en la que la modelo le pidió a Yasmín que, por favor, le guardaran los platos de comida para cuando volviera a la casa.

Sin embargo, tras regresar a la casona con los platos de comida, Yasmín se los entregó a Rai Cerda y Carlos Águila, alegando que no sabía por qué no se lo habían comido.

El roce entre Bárbara Córdoba y Yasmín Valdés

"Cuando te di el plato, te dije, por favor, no se lo coman", reclamó Bárbara a Yasmín en su llegada a la casa, a lo que Valdés respondió diciendo: "Sí, y lo agarraron los chicos, parece, no sé".

De inmediato, Bárbara afirmó que Rai y Carlos le dijeron que Yasmín le había pasado los platos para comerlos, por lo que ahora se defendió diciendo que no sabía qué hacer con los platos, además de que ella no comía carne.

"Te lo pedí directamente y te lo dije, si no lo pudiste retener y hacerlo, ya es otra cosa, o si no quisiste hacerlo, también es otra cosa, queda horrible de tu parte", comentó Córdoba, mientras que Mateucci decía que él la vio cuando le regaló los platos a Rai y Carlos.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Enseguida, Bárbara fue a donde Christopher Peral, Guarén, Nicolás Solabarrieta, Fernanda Brown y Sofía Latorre para contarles lo ocurrido. "Nos dieron una comida que, por la dinámica, no pudimos comer... Le doy el plato a Yasmín y le digo: 'Por favor, ¿me lo puedes guardar? Lo voy a comer cuando regreso... y vino y se los dio", cerró.