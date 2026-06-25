"Nadie sabe lo que sufrí afuera": Sofía Latorre acusa a Estefanía Marquis de una nueva infidelidad
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Nicole Moreno votó a Sofía Latorre en el cara a cara, pero lo que no se esperaba era la acusación que iba a lanzar en mitad de la nominación.
Precisamente, la modelo fitness eligió a Sofía porque le incomoda demasiado cuando pelea con Estefanía Marquis, por lo que les quería pedir algo de paz y calma en el encierro.
"Hay palabras que quizás tú no te das cuenta, pero a la otra persona la pueden herir", expresó Nicole, a lo que Sofía aseguró que "le queda bien el papel de víctima a la Estefi".
Sofía Latorre acusa a Estefi de "patas negras"
"Nadie sabe lo que yo sufrí afuera del reality cuando se metió con mi mino; yo estaba pololeando, ahí no hubo respeto, no hubo códigos, eso nadie lo sabe, nadie lo vio, ven la víctima que es acá dentro no más", aseveró Latorre, a lo que Estefanía gritaba "mentirosa".
La joven siguió con su relato y afirmó que "lo que ha estado pagando por ser patas negras, no solo conmigo, con Guarén, repito, está perfecto igual, tomo tu voto, está muy bien".
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