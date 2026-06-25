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"Nadie sabe lo que sufrí afuera": Sofía Latorre acusa a Estefanía Marquis de una nueva infidelidad

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Nicole Moreno votó a Sofía Latorre en el cara a cara, pero lo que no se esperaba era la acusación que iba a lanzar en mitad de la nominación. 

Precisamente, la modelo fitness eligió a Sofía porque le incomoda demasiado cuando pelea con Estefanía Marquis, por lo que les quería pedir algo de paz y calma en el encierro.

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"Hay palabras que quizás tú no te das cuenta, pero a la otra persona la pueden herir", expresó Nicole, a lo que Sofía aseguró que "le queda bien el papel de víctima a la Estefi".

Estefanía Marquis
Volverías con tu ex 2 / MEGA

Sofía Latorre acusa a Estefi de "patas negras"

"Nadie sabe lo que yo sufrí afuera del reality cuando se metió con mi mino; yo estaba pololeando, ahí no hubo respeto, no hubo códigos, eso nadie lo sabe, nadie lo vio, ven la víctima que es acá dentro no más", aseveró Latorre, a lo que Estefanía gritaba "mentirosa". 

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La joven siguió con su relato y afirmó que "lo que ha estado pagando por ser patas negras, no solo conmigo, con Guarén, repito, está perfecto igual, tomo tu voto, está muy bien". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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