"Nadie sabe lo que sufrí afuera": Sofía Latorre acusa a Estefanía Marquis de una nueva infidelidad

25 jun. 2026 - 23:10 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Nicole Moreno votó a Sofía Latorre en el cara a cara, pero lo que no se esperaba era la acusación que iba a lanzar en mitad de la nominación.

Precisamente, la modelo fitness eligió a Sofía porque le incomoda demasiado cuando pelea con Estefanía Marquis, por lo que les quería pedir algo de paz y calma en el encierro.

"Hay palabras que quizás tú no te das cuenta, pero a la otra persona la pueden herir", expresó Nicole, a lo que Sofía aseguró que "le queda bien el papel de víctima a la Estefi".

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Sofía Latorre acusa a Estefi de "patas negras"

"Nadie sabe lo que yo sufrí afuera del reality cuando se metió con mi mino; yo estaba pololeando, ahí no hubo respeto, no hubo códigos, eso nadie lo sabe, nadie lo vio, ven la víctima que es acá dentro no más", aseveró Latorre, a lo que Estefanía gritaba "mentirosa".

La joven siguió con su relato y afirmó que "lo que ha estado pagando por ser patas negras, no solo conmigo, con Guarén, repito, está perfecto igual, tomo tu voto, está muy bien".