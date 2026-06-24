"Qué rabia me da": React de VCTE 2 critica a Álvaro Ballero tras asegura que Ludmila 'dejó de ser mamá'

24 jun. 2026 - 22:35 hrs.

Este miércoles, el React de Volverías con tu Ex? 2 analizó las disculpas públicas que Álvaro Ballero le dedicó a Ludmila Ksenofontova, luego de la polémica que generaron sus dichos sobre el rol de ella como madre durante el reality.

La controversia comenzó cuando, en una actividad al interior de la casona, Ballero aseguró: "Para mí el circo es lo peor que nos hubiese pasado, se quebró la familia. Ludmila dejó de ser mamá. Los niños prácticamente no la veían".

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Tras la emisión del capítulo, el exchico reality utilizó su cuenta de Instagram para retractarse de sus palabras y reconocer que se equivocó.

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Álvaro Ballero ofrece disculpas a Ludmila

"Me equivoqué, nunca dejó de ser mamá. La rabia, la pena, el luto, todo se mezcló cuando me hablaron del circo, pero me equivoqué", escribió.

Además, reiteró sus disculpas hacia la madre de sus hijos y explicó que el tema removió heridas que, según reconoció, aún no logra superar. "Ludmila nunca dejó de ser mamá, extiendo mis disculpas por eso, pero esos recuerdos abrieron heridas que aún no sanan y no sé si lograré sanarlas", agregó.

Las declaraciones fueron comentadas en el React de Volverías con tu Ex? 2, donde la animadora Poli Flores cuestionó el tono del mensaje y criticó la forma en que Ballero abordó el conflicto.

"Qué rabia me da, es que, ¿cachai lo egocéntrico? Como 'ay, para mí fue la peor época, para mí fue lo peor que me pasó en la vida'. Basta", expresó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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