Ludmila Ksenofontova encarará a Álvaro Ballero tras actividad de besos: "Tú no quieres que yo salga"

23 jun. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 12 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero tendrán una fuerte discusión tras besarse en una actividad.

Todo comenzará porque la patinadora descartará participar de la actividad, algo que no compartirá Ballero que sí aceptará el reto.

El chileno fue besado por Yasmín Valdés, Nicole Moreno, Bárbara Córdoba y su exesposa, Ludmila. Será justamente esta última quien le dará un apasionado beso, que luego Ballero dirá no reconocer.

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Celos y reproches

Luego de la actividad, la patinadora le dirá que no entiende la razón por la cual él no le permite participar, en cambio él sí: "no me enojo porque ellas te dan, a mí me enoja porque tú no quieres que yo salga".

El comunicador buscará comprender la molestia de quien fuese su esposa, planteando si es que se trata de un eventual interés de Bárbara que pueda tener hacia él.