La rivalidad entre Estefi Marquis y Sofía Latorre podría terminar en pelea física en Volverías con tu ex? 2

22 jun. 2026 - 09:30 hrs.

En el avance del capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2, la tensión entre Estefanía Marquis y Sofía Latorre está lejos de terminar.

Todo comenzará con la pareja de Rai Cerda riéndose de su ahora enemiga y ella respondiéndole: "Ordinaria, tanto así que ni siquiera te quisieron presentar a la mamá, por ordinaria. No te gusta molestarme, báncatela".

Rápidamente, Latorre invitará la ex Miss Chile a decirle las cosas a la cara y al acercarse, los demás participantes tendrán que separarlas, ante una inminente pelea física.

Volverías con tu ex? 2

Bárbara Córdoba y Nicole Moreno tendrán tenso cruce

Por otro lado, los famosos serán parte de una actividad donde ingresarán a una bañera con hielo, mientras los demás les dicen cualidades negativas.

Bárbara Córdoba le dirá a Nicole Moreno que es hipócrita por decirle a Luis Mateucci que le fueron infiel y ella responderá: "Dilo ¿Es cornudo o no? Tú sabes".