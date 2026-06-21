Bárbara Córdoba acusará a Nicole Moreno de "hipócrita" y recibirá fuerte réplica en Volverías con tu ex? 2

21 jun. 2026 - 23:50 hrs.

En el avance del capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2, los participantes serán parte de una actividad donde saldrán varias verdades a luz, pues se calificarán con adjetivos muy fuertes, los cuales estarán escritos en cubos de hielo.

Bárbara Córdoba llamará al frente a Nicole Moreno y le lanzará una dura acusación: "Así como hay luz, hay oscuridad, que venga Luli. Elegí la palabra hipócrita fue porque le dijiste a Luis 'cornudo', ninguna mujer debería usar ese vocabulario".

Sin embargo, la modelo fitness no se quedará callada y le responderá de vuelta: "Dilo ¿Es cornudo o no? Tú sabes".

Volverías con tu ex? 2

Una nueva pelea se tomará la casona

Por otro lado, Estefi Marquis le lanzará fuertes comentarios a Sofía Latorre y lógicamente ella le responderá en el mismo calibre.

Lo anterior no será lo único, pues la pareja de Rai Cerda invitará a decirle todas esas cosas a la cara y se enfrascarán en una pelea donde las tendrán que separar.