"Me trataba de gorda, vieja": Ingrid Cruz recuerda doloroso episodio de maltrato en televisión en Only Friends

20 jun. 2026 - 23:47 hrs.

Un impactante momento se vivió en el más reciente capítulo de Only Friends, cuando Ingrid Cruz recordó una de las experiencias más difíciles que enfrentó en televisión tras la pérdida de un hijo estando embarazada y reflexionó sobre la industria.

Todo surgió cuando la actriz fue consultada sobre si considera que el mundo de la actuación es machista, pregunta que dio paso a una profunda conversación sobre las exigencias y prejuicios que históricamente han enfrentado las mujeres en televisión.

"Considero machista la televisión en general. Siempre las mujeres han tenido que demostrar mucho más su oficio y su belleza", afirmó la actriz.

Only Friends / Mega

Ingrid Cruz recuerda dolorosa experiencia laboral

En ese contexto, Cruz recordó un duro episodio ocurrido en 2011, poco después de sufrir una pérdida estando embarazada que la afectó profundamente y mientras intentaba retomar sus actividades laborales.

Según relató, durante ese periodo recibió un trato que hasta hoy recuerda con dolor por parte de una persona ligada a la industria televisiva. "Me trató pésimo, me dijo una burrada, me gordeaba, me trataba de gorda, vieja", reveló.

La actriz explicó que siempre entendió que las exigencias físicas podían formar parte de determinados personajes, pero cuestionó la forma en que se le hicieron algunos comentarios. "Yo puedo entender que me digas 'tienes que bajar de peso', pero no que me digas: 'Mira cómo estái, guatona, vieja'", recordó.

Sin embargo, uno de los momentos que más la marcó ocurrió cuando le propusieron interpretar un personaje basándose en la reciente pérdida que había sufrido. "Me dijeron que yo podía hacer un personaje de manera increíble porque la mujer no podía tener hijos y, como yo acababa de perder uno, me iba a salir natural", contó.

Todo sobre Only Friends