Tras perder la memoria: Señora Julia entrega su anillo a Tapia y lo impulsa a pedirle pololeo a Chofi

19 jun. 2026 - 23:25 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Tapia (Patricio Fuentes) le confiesa a su madre (Belén Mora) todo lo que siente por Chofi (Paola Troncoso).

La noticia impactó de sobremanera a Julia, quien quedó inmóvil por unos segundos para luego desmayarse. El cabo la llevó rápidamente a un centro de urgencias donde le manifestaron que había perdido la memoria de manera temporal.

Señora Julia apoya pololeo de Tapia y Chofi

Dicha condición fue más que evidente, puesto que la relación entre la madre de Tapia y Chofi mejoró indudablemente, con múltiples halagos a la asesora del presidente.

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Más adelante, Julia advirtió a su hijo que podría perder a semejante mujer si no le pedía pololeo. Fue así que, de manera repentina, se sacó su anillo y se lo entregó. "Le voy a pasar el anillo de compromiso que me dio su paire y se lo da a esa mujer", comentó la mujer que a tirones motivó a Tapia a dar el gran paso.

Así, arrodillado y ante la mirada atenta de Julia, Tapia lo dijo todo: "Chofi, ¿usted me daría el honor de ser mi polola?".