¿Está más aliviada? Ludmila Ksenofontova cómo se siente tras la eliminación de Álvaro Ballero

04 ag. 2026 - 00:25 hrs.

En el avance del capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez le realizará una tensa pregunta a Ludmila Ksenofontova.

"¿Te sientes un poco más aliviada después de la partida de Álvaro (Ballero)?", consultará el animador.

La patinadora pensará unos segundos y sorprenderá con su respuesta: "Sí, era un poco incómodo cuando yo me juntaba con alguien y lo veía a Álvaro solo".

Volverías con tu ex? 2

Una nueva pelea entre Nicole Moreno y Estefi Marquis

Antes del duelo de eliminación que enfrentará a Luis Mateucci, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno con Fernanda Brown, Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic, Julio César Rodríguez seguirá con sus preguntas y esta estará dirigida a Estefi Marquis: "¿Qué la seduce más, el jaguar de Mariano o los ojos de felino de Austin?".

La exesposa de Kaoto será muy sincera y arremeterá contra una de sus compañeras: "Ya que Nicole dijo que no éramos más amigas, quizás yo puedo proceder".

La modelo fitness le dirá que proceda y contará que tan solo unos minutos antes, ella la estaba buscando como amiga y ella lo negará todo, generando un tenso enfrentamiento.