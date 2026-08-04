¿Está más aliviada? Ludmila Ksenofontova cómo se siente tras la eliminación de Álvaro Ballero
En el avance del capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez le realizará una tensa pregunta a Ludmila Ksenofontova.
"¿Te sientes un poco más aliviada después de la partida de Álvaro (Ballero)?", consultará el animador.
La patinadora pensará unos segundos y sorprenderá con su respuesta: "Sí, era un poco incómodo cuando yo me juntaba con alguien y lo veía a Álvaro solo".
Una nueva pelea entre Nicole Moreno y Estefi Marquis
Antes del duelo de eliminación que enfrentará a Luis Mateucci, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno con Fernanda Brown, Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic, Julio César Rodríguez seguirá con sus preguntas y esta estará dirigida a Estefi Marquis: "¿Qué la seduce más, el jaguar de Mariano o los ojos de felino de Austin?".
La exesposa de Kaoto será muy sincera y arremeterá contra una de sus compañeras: "Ya que Nicole dijo que no éramos más amigas, quizás yo puedo proceder".
La modelo fitness le dirá que proceda y contará que tan solo unos minutos antes, ella la estaba buscando como amiga y ella lo negará todo, generando un tenso enfrentamiento.
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