Kaoto puso en aprietos a Ludmila Ksenofontova con inesperadas y románticas preguntas: "¿Te gustan altos?"

03 ag. 2026 - 23:26 hrs.

En el capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, luego de la salida de Álvaro Ballero, Ludmila Ksenofontova se sinceró con varios de sus compañeros.

El primero en preguntar sobre el estado de su corazón fue Kaoto, quien fue bastante directo: "Quiero hacer un par de preguntas para ver si puedo entender si acá hay una posible persona que esté dispuesta a comer ¿Te gustan altos o bajos, con músculos o sin músculos?".

La patinadora muy sincera sobre sus gustos: "Claramente es bonito el físico, pero de verdad que para mí no es importante".

Volverías con tu ex? 2

¿Coqueteo entre Ludmila Ksenofontova y Kaoto?

Tras lo anterior, Kaoto asumió que a su compañera le gustaban los hombres altos y feos y ella le preguntó si se consideraba poco agraciado y él lo confirmó entre risas.

Luego, Carlos Águila siguió con su cuestionario y consultó si está realmente dispuesta a abrir su corazón en la casona.

Ludmila Ksenofontova notó que el ingeniero se había puesto un poco nervioso y terminó contestándole: "Si me gusta de verdad yo creo que sí, pero lo pensaría muchas veces".