"Andas inventando cada hue...": La dura acusación de Nico Solabarrieta contra Flavia Laos

30 jul. 2026 - 23:55 hrs.

En el capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta no solo tuvo problemas con la Guarén, sino que también con Flavia Laos.

Mientras el exfutbolista barajaba la posibilidad de irse del encierro por la fuerte pelea con su expareja, le lanzó una dura acusación a la peruana: "Andas inventando cada hue... tú también. No tengo ganas de hablar contigo".

La cantante quedó descolocada con la situación y cuando le preguntó qué era lo que pasaba, él insistió en que no quería dialogar: "Me parece raro tu acercamiento".

Volverías con tu ex? 2

La fuerte pelea de Nico Solabarrieta y Flavia Laos

Bastante enojado, Nico Solabarrieta le exigió a Flavia Laos que dijera la verdad y ella no tuvo problemas en describir lo que había pasado entre ellos: "Cuando estábamos durmiendo me diste la mano. Cuando te quitaste el micro me dijiste '¿Sabes que se me ha ocurrido? Llevarte a ir a comer'".

El ingeniero desconoció una intención romántica y aseguró que le había hecho la misma propuesta a Austin Palao, para luego asistir a una fiesta electrónica.

"Eres una persona muy rara. Hazte cargo de las cosas que haces y ni me vuelvas a hablar", lanzó finalmente la peruana.