"Te pusiste nervioso": Kaoto preguntará a Ludmila Ksenofontova cómo está su corazón en Volverías con tu ex? 2

31 jul. 2026 - 00:24 hrs.

En el avance del capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, varios de los participantes tendrán una sincera conversación sobre el amor.

En esta instancia, Kaoto se atreverá a preguntarle a Ludmila Ksenofontova cómo está su corazón y si está abierto: "Latiendo, siempre".

Carlos Águila querrá seguir ahondando en los sentimientos de la patinadora y le realizará otra consulta, un tanto extraña y poco entendible, generando una graciosa reacción en ella: "Te pusiste nervioso".

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo conflicto entre Nico Solabarrieta y La Guarén

Por otro lado, las parejas participarán en una entretenida actividad de cultura general, la cual dejará situaciones muy graciosas.

Finalmente, Nico Solabarrieta hablará seriamente con La Guarén y mencionará una desconocida situación con un hombre misterioso.