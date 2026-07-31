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"Te pusiste nervioso": Kaoto preguntará a Ludmila Ksenofontova cómo está su corazón en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, varios de los participantes tendrán una sincera conversación sobre el amor.

En esta instancia, Kaoto se atreverá a preguntarle a Ludmila Ksenofontova cómo está su corazón y si está abierto: "Latiendo, siempre".

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Carlos Águila querrá seguir ahondando en los sentimientos de la patinadora y le realizará otra consulta, un tanto extraña y poco entendible, generando una graciosa reacción en ella: "Te pusiste nervioso". 

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo conflicto entre Nico Solabarrieta y La Guarén

Por otro lado, las parejas participarán en una entretenida actividad de cultura general, la cual dejará situaciones muy graciosas.

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Finalmente, Nico Solabarrieta hablará seriamente con La Guarén y mencionará una desconocida situación con un hombre misterioso. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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