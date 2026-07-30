¿Se besarán? Rai Cerda y Bárbara Córdoba irán al cuarto oscuro de Volverías con tu ex? 2

30 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, la fiesta nocturna estará de alto impacto y dos participantes se involucrarán.

Rai Cerda y Bárbara Córdoba serán enviados al cuarto oscuro, donde comenzarán a conversar y a reírse, solo de nerviosismo.

Sin embargo, poco a poco el ingeniero y la trasandina se acercarán y al parecer estarán a punto de besarse apasionadamente.

Volverías con tu ex? 2

Una tensa situación entre Nico Solabarrieta y La Guarén

En esa misma dinámica, Ludmila Ksenofontova cumplirá una penitencia con Rai Cerda y él declarará sentirse muy nervioso.

Finalmente, La Guarén se negará a darle un beso a Nico Solabarrieta en una actividad y él posteriormente le dirá que se sintió muy humillado.