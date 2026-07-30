¿Se besarán? Rai Cerda y Bárbara Córdoba irán al cuarto oscuro de Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, la fiesta nocturna estará de alto impacto y dos participantes se involucrarán.
Rai Cerda y Bárbara Córdoba serán enviados al cuarto oscuro, donde comenzarán a conversar y a reírse, solo de nerviosismo.
Sin embargo, poco a poco el ingeniero y la trasandina se acercarán y al parecer estarán a punto de besarse apasionadamente.
Una tensa situación entre Nico Solabarrieta y La Guarén
En esa misma dinámica, Ludmila Ksenofontova cumplirá una penitencia con Rai Cerda y él declarará sentirse muy nervioso.
Finalmente, La Guarén se negará a darle un beso a Nico Solabarrieta en una actividad y él posteriormente le dirá que se sintió muy humillado.
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