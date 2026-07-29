"Te cag... un trapecista": La picante declaración de Luis Mateucci que enfureció a Álvaro Ballero
En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero perdió la paciencia con Luis Mateucci y tuvieron que ser separados por sus compañeros.
Mientras estaban en pleno desfile de modas, el argentino le lanzó tensos comentarios a su compañero y él lógicamente le respondió.
Sin embargo, el trasandino quiso seguir con el conflicto e hizo una declaración realmente impactante: "Vos pasaste de moda, pelotu... que te cag... la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cag... un trapecista".
El enojo de Álvaro Ballero
En un comienzo, Álvaro Ballero se tomó las palabras con liviandad, pero poco a poco empezó a enfurecerse y le respondió: "Nadie me cag... no hables hue... imbécil, no existes, pasaste de moda hace rato, ve el programa, yo soy el único que existe".
Pero la discusión estaba lejos de terminar pues el comunicador comenzó a acercarse a Luis Mateucci y los compañeros decidieron intervenir, antes de que se fueran a las manos.
"Respeta a Ludmila, imbécil", gritó finalmente el hermano de Carla Ballero.
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