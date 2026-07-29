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"Te cag... un trapecista": La picante declaración de Luis Mateucci que enfureció a Álvaro Ballero

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero perdió la paciencia con Luis Mateucci y tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Mientras estaban en pleno desfile de modas, el argentino le lanzó tensos comentarios a su compañero y él lógicamente le respondió. 

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Sin embargo, el trasandino quiso seguir con el conflicto e hizo una declaración realmente impactante: "Vos pasaste de moda, pelotu... que te cag... la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cag... un trapecista". 

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Álvaro Ballero

En un comienzo, Álvaro Ballero se tomó las palabras con liviandad, pero poco a poco empezó a enfurecerse y le respondió: "Nadie me cag... no hables hue... imbécil, no existes, pasaste de moda hace rato, ve el programa, yo soy el único que existe".

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Pero la discusión estaba lejos de terminar pues el comunicador comenzó a acercarse a Luis Mateucci y los compañeros decidieron intervenir, antes de que se fueran a las manos.

"Respeta a Ludmila, imbécil", gritó finalmente el hermano de Carla Ballero.

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