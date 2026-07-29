"No se logró...": Estas fueron las razones de Álvaro Ballero para renunciar a Volverías con tu ex? 2

29 jul. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero les comunicó a sus compañeros su renuncia y les contó sus razones.

El comunicador partió diciendo que su decisión había sido tomada la noche anterior y que una foto de su familia lo había hecho pensar.

"Ahí escribí mis mandamientos, cosas que me centraban y yo que sabía que no podían pasar. El primero es que la dignidad nunca esté en juego y esta semana la dignidad ha estado en juego dos veces", explicó.

Volverías con tu ex? 2

La motivación de Álvaro Ballero para irse del reality

Luego, Álvaro Ballero explicó que quería "resguardar" a los integrantes de familia de lo que estaba pasando en el encierro.

Y tras lo anterior, entregó tu tercer motivo: "Yo venía con el objetivo de reconquistar a Ludmila y no se logró y no se va a lograr afuera, se pierde el foco. Yo no quiero dejar en jaque mi salud metal, aprendí que el amor más importante es dejar libre, me voy solo, Ludmila está viviendo una etapa muy linda, quiero que ella siga disfrutando esta experiencia, es una gran mujer, la mejor persona que he conocido en mi vida, quiero que siga brillando acá adentro".

Finalmente, el comunicador les agradeció a los participantes por haberlo "soportado" y por las conversaciones que tuvieron sobre profundos temas.