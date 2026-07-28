Luis Mateucci explotó en plena competencia de salvación y tomó una drástica decisión que perjudicó a su trío
En el capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci vivió complejos momentos en medio de la prueba de salvación.
La competencia consistía en que los hombres debían recuperar varias pelotas, las cuales después tenían que atravesar un laberinto, haciendo equilibrio.
El trasandino tuvo muchos problemas para realizar el último tramo y de pronto, comenzó a arremeter contra Álvaro Ballero: "Viene de vacaciones acá, viene a rascarse las...".
La decisión de Luis Mateucci
Los minutos siguieron pasando y Luis Mateucci se frustró tanto que decidió abandonar la prueba, perdiendo la posibilidad de salvar a su trío.
El argentino se sacó el casco y Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez le preguntaron si estaba seguro, recibiendo un sí por respuesta.
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