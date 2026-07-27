"¿Qué quieres que seamos, novios?": El duro descargo de Luis Mateucci contra Bárbara Córdoba
En el capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Bárbara Córdoba protagonizaron una tensa escena en el cara a cara.
Luego de desencuentros, la trasandina rompió en llanto y desató una fuerte declaración de su compañero: "Lo único que estás logrando es que cada vez me aleje más de vos. Estás reclamando que Julio diga 'amiga, amiga, amiga' Si somos amigos ¿Qué quieres que seamos, novios? No te entiendo".
La comunicadora negó querer tener una relación formal con su expareja y explicó su punto: "Eres súper libre de hacer lo que quieras y que sientas".
El descargo de Bárbara Córdoba
Rápidamente, Julio César Rodríguez se dio cuenta que había un problema y le preguntó a Bárbara Córdoba si quería tomarse un momento, pero ella prefirió expresar sus emociones: "No me siento mal, a veces cuando uno se pone en emociones, es bueno que salgan, no las quiero reprimir".
En ese momento, la Guarén quiso intervenir por su amiga y enfrentó a Luis Mateucci: "Siento que no podemos tapar tampoco lo que acabas de hacer. Es la forma en la que tú hablas, la tratas como loca, cuando ha sido la persona que te ha cuidado, te regalonea, está todo el rato ahí contigo, te cuida".
Sin embargo, el argentino insistió en que el conflicto estaba en que Julio César Rodríguez había dicho que solo eran amigos y nada más.
Finalmente, Bárbara Córdoba aseguró que Luis Mateucci estaba emitiendo señales erróneas y que ella no le estaba poniendo presión.
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