"Vas a manipular...": Ludmila Ksenofontova perderá la paciencia con Álvaro Ballero en Volverías con tu ex? 2

28 jul. 2026 - 00:24 hrs.

En el avance del capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tendrán una fuerte discusión.

El comunicador le dirá a su exesposa que tiene decidido irse y que al llegar la casa "dirá la verdad" de las cosas que han pasado y que incluso, no mencionará que supuestamente ella se sintió atraída por sus compañeros.

La declaración hará que la patinadora pierda la paciencia y lo encare con todo: "No quiero que vengas y digas desde tu percepción ¿Me entiendes? Porque es diferente, no dije eso, siempre inventas cosas. Hiciste esto cuando nos separamos, dijiste... los sentaste y dijiste tu verdad, te equivocaste. Yo no me voy a quedar tranquila porque tú vas a hablar primero, como siempre y vas a manipular como tú lo quieres manipular. Lo hiciste y lo pasé pésimo".

Volverías con tu ex? 2

El percance de Nicole Moreno

Por otro lado, se realizará una nueva competencia de salvación y Nicole Moreno sufrirá un percance y tendrá que ser atendida por la producción.

Finalmente, la modelo fitness y Bárbara Córdoba tendrán una fuerte discusión donde incluso Oriana Marzoli saldrá al baile.