El reclamo de Nicole Moreno a Estefi Marquis que terminó en fuerte declaración: "Quieres dar vuelta todo"

27 jul. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno votó por Estefanía Marquis en el cara a cara y se generó una tensa situación.

La modelo fitness llamó al frente a su compañera y le explicó cómo se sentía: "Cuando recién llegamos estabas solita y me daba lata que habían discusiones. Siento que no valoraste los momentos que yo te di, esto es netamente porque llegó Flavia y como que te olvidaste de mí, me excluiste, yo te tenía mucho cariño".

La exesposa de Kaoto escuchó atentamente y respondió: "Ha sido recíproco, como tú también estuviste sola, también tuviste ataque de Bárbara, también me acerqué, te quise acompañar, fue una compañía mutua. Tú te aislas mucho, pero si te hice sentir excluida no fue con una intención de no juntarme contigo. Me gustaría acercarme más".

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno se enojó

En ese momento, Julio César Rodríguez consultó si el problema que tenían era por Austin y Estefi Marquis expresó que si le hacía sentido.

Esta declaración hizo enojar a Nicole Moreno y respondió: "¿Tú crees que yo voy a nominarte por un hombre? No, cómo voy a exponer a quien me gusta ahí, jamás, se lo digo en su cara".

"Yo escuché que tú estabas hablando de que si me gustaba o no me gustaba Austin, no sé cómo interpretarlo", agregó la influencer.

Finalmente, Nicole Moreno cuando ya estaba en su asiento, siguió reclamando contra su compañera: "Quieres dar vuelta todo, te lo juro, ahora las entiendo chiquillas".